باريس (زمان التركية)ــ أغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من يوم الأحد، وتم حظر السفر إلى هذه البلدان، إلا في حالات خاصة.

تعتبر المتغيرات الجديدة لوباء كورونا الذي أصبح أكثر عدوى من مسببات القلق في دول الاتحاد الأوروبي.

فرنسا سعت مرة أخرى إلى تشديد تدابير كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، حظر الوصول والمغادرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، باستثناء حالات خاصة.

في فرنسا، سيتم إغلاق المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع اعتبارًا من يوم الأحد.

تم بالفعل إغلاق المنشآت الثقافية والرياضية والمطاعم والمقاهي في فرنسا لبعض الوقت. يُسمح للمدارس والمحلات التجارية بفتح أبوابها حتى الساعة 6 مساءً، ويفرض حظر التجول في البلاد اعتبارًا من هذه الساعة. وقال رئيس الوزراء كاستيكس إن الامتثال للحظر سيخضع لمراقبة صارمة، وسيتم منع المطاعم من أن تظل مفتوحة.

20 ألف حالة يوميًا

وأدلى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، ببيان يوم الأربعاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال عتال إن الحكومة تعمل على عدة سيناريوهات من بينها “إغلاق صارم للغاية”.

كان عدد الحالات اليومية في فرنسا مرتفعًا جدًا منذ بداية العام. بينما يتجاوز العدد اليومي للحالات 20 ألف حالة، تزداد الكثافة في المستشفيات أيضًا. يذكر أنه في حوالي ألفي من هذه الحالات شوهد الشكل الجديد للفيروس.

صرح وزير الصحة أوليفييه فيران أن حظر التجول كان فعالا، لكنه ليس كافيا للحد من انتشار الفيروس، خاصة بالنظر إلى المتغيرات الجديدة.

منذ بداية انتشار الوباء في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، تجاوز العدد الرسمي للحالات 3 ملايين. تجاوز عدد المتوفين من فيروس كورونا في فرنسا 75 ألفًا و 600.