حلب (زمان التركية)ــ قتل 10 أشخاص وأصيب 24 آخرين بجروح في هجمات بعبوات ناسفة في شمال حلب على الحدود مع تركيا، بمنطقتي الباب وأعزاز الخاضعتين لسيطرة القوات التركية شمال سوريا.

وانفجرت عبوة ناسفة موضوعة في سيارة في قضاء أعزاز، بجانب مبنى الحكومة السورية المؤقتة ومركز أعزاز الثقافي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 22 آخرين.

بعد فترة وجيزة من الانفجار في أعزاز، وقع انفجار عند حاجز للسيارات على بعد 5 كيلومترات شرقي قضاء باب.

وبحسب النتائج الأولية، قتل 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في الانفجار.

كما ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء التفجير العنيف الذي وقع في مدينة عفرين يوم أمس السبت، إلى 8 قتلى بينهم 4 أطفال، و27 جريحًا بينهم 8 أطفال على إثر انفجار رافعة مفخخة في حي الصناعة بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات التركية.