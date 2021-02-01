أنقرة (زمان التركية) – أقدم موسيقي على الانتحار بمدينة إزمير غرب تركيا بسبب مشاكل مادية، وتوقع مقربون أن السبب كونه عاطلا عن العمل منذ فترة طويلة.

ظهر أمس اقدم أردم توبوز وهو أب لطفلين، باستغلال غياب عائلته عن المنزل بمنطقة بوجا وإخراج الدلو من موقد الفحم المشتغل ووضعه داخل الغرفة من ثم إغلاق الباب.

وتسببت الغازات المنبعثة في وفاة توباز متسمما بغاز أول أكسيد الكربون.

وعلى خلفية انقطاع أخباره قام أقارب توبوز بدخول المنزل ليعثروا على توبوز مستلقيا على الأرض دون حراك.

وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة وفرق الطوارئ الطبية بالوضع، حيث أوضحت الفرق الطوارئ الطبية أن توبوز لقى مصرعه متسمما بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث.

وعقب معاينة المدعي العام والشرطة لموقع الحادث تم نقل جثمان الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي في إزمير لتشريحها.

من جانبه أصدر مدير جميعة الموسيقيين وعمال المسرح في إسطنبول، مرت بايدنيز، بيانا حول الواقعة أعرب خلاله عن حزنه الشديد لوفاة توبوز قائلا: “إنه الموسيقي الثاني الذي يقدم على الانتحار خلال الشهرين الماضيين. نعاني من أوضاع صعبة في ظل جائحة كورونا، وليس لدينا تأمين اجتماعي. كيف سنكافح الوضع بهذه الطريقة؟”.

هذا وزعم أحد أصدقاء توبوز أنه يعاني من مشاكل مادية نتيجة لكونه عاطل عن العمل منذ 11 شهرا.