أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لإصدار شهادات إيجار وسندات حكومية من فئة اليورو في الثالث من فبراير/ شباط الجاري.

وذكرت صحيفة دنيا الاقتصادية التركية أن الجدول الزمني لإصدار الدين الداخلي للفترة بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان لعام 2021 الخاص بوزارة الخزانة والمالية تضمن بيع مباشر لسندات حكومية من فئة اليورو بفوائد متغيرة بقسيمة يتم سدادها خلال 6 أشهر على أن يتم الانتهاء من سداد القيمة الإجمالية خلال 3 سنوات ضمن المناقصة الأولى.

وستشهد المناقصة الثانية بيعا مباشرا لشهادات إيجار من فئة اليورو بقسيمة يتم سدادها خلال 6 أشهر على أن يتم الانتهاء من سداد القيمة الإجمالية خلال 3 سنوات.

واحتلت تركيا المرتبة السادسة عالميا ضمن الدول صاحبة أعلى دين خارجي، وفق ما كشف تقرير البنك الدولي الصادر الشهر الحالي.

ويبلغ حجم دين تركيا الخارجي لعام 2020 نحو 440.9 مليار دولار.