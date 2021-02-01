أنقرة (زمان التركية)- قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إنه يتوقع مبادرة من رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، لحل أبرز الأزمات الراهنة.

زار اليوم الاثنين، رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار وبارفين بولدان، رئيس البرلمان مصطفى شنتوب، في خطوة أولى قبل انطلاقهم في إجراء مباحثات مع أحزاب المعارضة.

وأوضح سنجار بعد اللقاء، أنه ما دامت السياسة الديمقراطية قائمة، يبقى الأمل في إيجاد حلول للمشاكل قائما، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس البرلمان أن يساهم في لعب دور أكبر في أزمات البلاد.

وتابع سنجار: “برنامجنا هو برنامج الديمقراطية. هناك حاجة للعودة إلى التحول الديمقراطي الطارئ وسيادة القانون في تركيا. الأزمات التي نبتعد عنها كل يوم تتعمق، وتزداد المشاكل حدة، ويتزايد الاستقطاب والتوتر في المجتمع. علينا إعادة بناء الحلول الديمقراطية، نطالب بترسيخ حكم القانون بطريقة قوية”.

وبخصوص قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة الإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، أكد سنجار أن القرار واضح ونهائي ويجب تنفيذه، مشيرا إلى أنه أكد لرئيس البرلمان التركي أنه يتوقع منه المبادرة لحل هذه الأزمة.

وفي سياق منفصل، أعلن سنجار أن الحوار بين أحزاب المعارضة في تركيا، يعد شيئا حيويا لفتح طريق الديمقراطية، مؤكدا على أنهم سيقدمون حزمة نصائح.

يشار إلى أن تحركات الحزب الكردي تأتي فيما يطالب دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية حليف الرئيس رجب أردوغان، بغلق حزب الشعوب الديمقراطي.