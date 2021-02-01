أنقرة (زمان التركية) – أعدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا حول المخاطر المناخية التي تهدد العالم.

وفي تقريرها بعنوان “المخاطر المناخية لكل بلد: ما هي مخاطر بلدك؟” أسردت صحيفة نيويورك تايمز المخاطر التي يتوقع أن تتعرض لها تركيا استنادا إلى البيانات الخاصة بشركة “Four Twenty Seven” الأمريكية المعنية بتحليل المخاطر المناخية.

وفيما يخص تركيا ذكر التقرير أن أزمة المياه هي أكبر خطر مناخي قد يهدد تركيا في عام 2040 مفيدا أن المخاطر المحتملة تتضمن أيضا حرائق الغابات والموجات المناخية الحارة والسيول وارتفاع منسوب البحر.

هذا وأكد التقرير أن أبسط مشكلة مناخية بالمستقبل قادرة على التأثير على التعداد السكاني والزراعة والناتج المحلي الإجمالي.