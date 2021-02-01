أنقرة (زمان التركية)- قال وزير الدفاع اليوناني باناجيوتوبولوس نيكولاوس، أن قواته كانت في حالة تأهب لعدة أشهر ، وتم إعلان حالة التعبئة العامة ثلاث مرات.

وأكد وزير الدفاع اليوناني أن بلاده كانت خلال المرات الثلاثة على شفا الحرب مع تركيا في صيف 2020.

وتابع الوزير اليوناني: “كان الأسطول البحري في حالة التعبئة، حيث كان أسطولنا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وفي كثير من الحالات اقترب من الأسطول التركي”.

وشدد نيكولاوس على أن جميع القوات المسلحة من الطائرات الحربية في القواعد إلى القوات على الحدود كانت جاهزة لأي تطور.

وفي سياق منفصل، صرح باناجيوتوبولوس أن اليونان والولايات المتحدة ستجريان تغييرات في اتفاقية التعاون الدفاعي، وقال إن تمديد الاتفاقية تم التشاور عليه أيضًا.

كما أوضح باناجيوتوبولوس أنه مع تنصيب الرئيس جو بايدن، هناك المزيد من الفرص للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو عدم تمكنهم من العمل بشكل جيد مع الإدارة الأمريكية السابقة، لأن العلاقات الشخصية بين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان أثرت على الوضع العام.

وأضاف الوزير أنه مع ذلك، كانت هناك تصريحات إيجابية للغاية من وزارة الخارجية بخصوص موقف الولايات المتحدة واليونان. جو بايدن يعرف أثينا جيدًا ويدعمها. وهو أيضًا صديق لرئيس الوزراء ميكوتاكيس وأعتقد أن هذا مهم.