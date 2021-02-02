أنقرة (زمان التركية) – أعلن مجلس أسواق المال في تركيا أن اتفاقية مع هيئة تنظيم مركز قطر للتمويل، أصبحت سارية.

وفي بيان حول الاتفاقية الموقعة في 28 يناير/ كانون الثاني المنصرم ذكر مجلس أسواق المال التركي أن الاتفاقية، التي تحمل توقيع رئيس مجلس أسواق المال التركي علي فؤاد تاشكسنلي أوغلو والمدير العام لهيئة تنظيم مركز قطر للتمويل مايكل راين، تهدف لتبادل المعلومات والتعاون التقني بين الهيئتين.

وأضاف البيان أن الاتفاقية هي خطوة مهمة للطرفين لتسهيل الرقابة على الأنشطة الجامعية عبر الحدود وتبادل وجهات النظر بشأن التطبيقات والتشريعات القانونية الخاصة بالخدمات المالية وتنمية تشارك الخبرات.

هذا وأكد البيان أن مجلس أسواق المال التركي يولي أهمية كبيرة للعلاقات الدولية ويبذل جهودا لتعزيز التعاون بين الدول والسلطات مشيرا إلى كون الاتفاقية الموقعة مع هيئة تنظيم مركز قطر للتمويل هي الاتفاقية السابعة والثلاثين التي يتم توقيعها في هذا الصدد.

يذكر أن صندوق الثروة السيادي التركي أعلن مؤخرًا عن بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر، واندلعت موجات الغضب في تركيا خاصة بين صفوف المعارضة، التي اتهمت الرئيس رجب أردوغان ببيع أصول الدولة مقابل المال.

وعلى عجل، أعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، في نوفمبر الماضي وبعد مضى 5 أيام فقط على زيارة أمير قطر تركيا، أنه باع 10 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول

وبجانب الاتفاقات المالية بين حكومتي البلدين، تملك مستثمرون قطريون في السنوات الأخيرة قصورا فارهة وقطع أراض مميزة في تركيا، خاصة في محور قناة إسطنبول، المشروع الضخم الذي يصر أردوغان على إنجازه.