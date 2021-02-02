أنقرة (زمان التركية)- بعد تعرضها لثلاث زلازل متتالية، استيقظت ولاية إزمير التركية صباح اليوم الثلاثاء على أمطار غزيرة جدا تسببت في حدوث فيضان.

وقالت بلدية إزمير، إنه في الوقت الحالي تعيش إزمير في كارثة، مطالبة المواطنين بعدم الخروج من المنزل إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك.

ونشر رئيس بلدية إزمير، توتنش سويار، تدوينة على تويتر، قال فيها: تعرضت مدينتنا إزمير لكارثة بسبب هطول الأمطار المتزايد غير العادي في الليل. كانت فرقنا في حالة تأهب طوال الليل، وهم الآن في الخدمة. نطلب من مواطنينا عدم الخروج من منازلهم إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك.

وبسبب الفيضانات، تعطلت خدمات السكة الحديدية والترام والحافلات في بعض الخطوط.

وبدأ رجال الإطفاء والفرق البلدية أعمال الإخلاء في النقاط التي حدثت فيها السيول.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم لإنقاذ المواطنين المحاصرين في منازلهم.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار مادية للمركبات المتوقفة في الشوارع.