أنقرة (زمان التركية) – اعتدت قوات الأمن في تركيا على طلاب جامعة البسفور وقامت باعتقال العديد منهم ليل أمس الإثنين، بينما كانوا يحتجون على تعيين رئيس الجامعة مليح بولو بقرار رئاسي.

ولم يتم السماح لطلاب الجامعة بإلقاء بيان صحفي أمام الحرم الجامعي الجنوبي للاحتجاج على تعيين بولو وتم اعتقال عشرات الطلاب المعترضين على هذا القرار، والذين تجمعوا أمام مبنى رئاسة الجامعة.

قوات الأمن فرقت الطلاب من داخل الحرم الجنوبي للجامعة، كما لم تسمح للطلاب القادمين للتضامن مع زملائهم بالدخول إلى الجامعة وقامت بالاعتداء عليهم.

ولاية إسطنبول قالت إن فرق الأمن قامت بتفرقة المحتجين الذين لم ينصاعوا لتحذيرات فرق الأمن في الجامعة مفيدة أنه تم دعوة المحتجين المحاصرين لمبنى رئاسة الجامعة، ومن بينهم أعضاء هيئة تدريس وطلاب بنادي المثلية، إلى إنهاء التظاهرة والتفرق.

وأضافت ولاية إسطنبول في بيانها أن فرق مديرية الأمن بالمدينة تدخلت لتفرقة المحتجين الذين لم ينصاعوا للتحذيرات.

واليوم أعلنت ولاية إسطنبول إخلاء سبيل 98 طالبا من المعتقلين.

من جانبه استنكر عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في تغريدة عبر تويتر اعتداء قوات الأمن على الطلاب، قائلا: “لا يمكن التضحية بالطلاب بالاعتقال لمجرد أن البعض أراد هذا. يجب علينا أن نبني بلدا ينعم بالحرية والمساواة ولا يعطي المجال لمثل هذه الأحداث. بحثت مع الأجهزة المعنية الوضع في جامعة البسفور، وطالبت بالحوار معهم، وسأواصل مبادراتي بهذا الصدد”.