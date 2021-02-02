أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومة التركية ضريبة مفروضة على السيارات الكهربائية بشكل يجعل المواطن مترددا في اقتنائها.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية فرض على السيارات الكهربائية ضريبة استهلاك خاص ما بين 10 و60 في المئة بزيادة بلغت 330 في المئة.

ويتم تحديد ضريبة الاستهلاك الخاص للسيارات الكهربائية وفقا للقوة التي تنتجها محركات السيارات، حيث نص القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية على رفع ضريبة الاستهلاك الخاص المحصلة من السيارات الكهربائية من 3 في المئة إلى 10 في المئة للسيارات التي لا تتجاوز قوة محركها 85 كيلووات ومن 7 في المئة إلى 25 في المئة للسيارات التي تتراوح قوة محركها بين 85 و120 كيلووات ومن 15 في المئة إلى 60 في المئة للسيارات التي تتجاوز قوة محركها 120 كيلووات.

ودخل القرار المشار إليه حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وتفرض تركيا ضرائب فاحشة في الوقت الذي يشجع فيه العالم على إنتاج السيارات الكهربائية التي تصنف كمستقبل صناعة السيارات، في العالم.

وكانت هذه السيارات الاقتصادية والصديقة للبيئة مقارنة بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي تتفاوت في التسعيرة الضريبية.

وفي الاتحاد الأوروبي تتسارع وتيرة التحول الكهربائي في صناعة السيارات، ففي الوقت الراهن تم اتخاذ عدة إجراءات في المدن الكبرى للعديد من دول الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل تجول السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي في مراكز المدن.

وبجانب هذه الإجراءات يتم تقديم تخفيضات كبيرة للتشجيع على شراء المزيد من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، فعلى سبيل المثال في ألمانيا يبلغ سعر خلايا الوقود والخلايا الكهربائية 9 آلاف يورو في حين يبلغ سعر الكابلات والمولدات التي يتم شحنها نحو 6 آلاف و750 يورو للسيارات التي يبلغ سعرها 40 ألف يورو فيما أقل.

هذا وتمتنع العديد من الدول الأوروبية عن تحصيل ضرائب من السيارات الكهربائية لكونها لا تتسبب في تلوث البيئة.