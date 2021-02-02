أنقرة (زمان التركية)ــ وقع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الثلاثاء في ولاية قيصري وسط تركيا.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ وقعت الهزة الأرضية منطقة ساريوغلان في الساعة 03.02 وعلى عمق 18.22 كيلومترًا.

صرح عمدة بلدية قيصري ممدوح بويوكيليتش أنه لم يكن هناك وضع سلبي عقب الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجة والذي وقع في منطقة ساريوغلان.

وذكر بويوك كيليك، في بيان عبر تويتر أن طواقم الإطفاء كانت في حالة تأهب وعلى اتصال مع إدارة الكوارث والطوارئ مباشرة بعد الزلزال.

وقال كيليش “لقد تعرضنا لزلزال بقوة 4.6 درجة، مركزه منطقة ساريوغلان. لحسن الحظ، لا يوجد موقف سلبي حتى الآن”.

حالة من الذعر

تسبب الزلزال، الذي شعرت به أيضا المقاطعات المجاورة مثل يوزغات ونيفشهير وسيواس، في حالة من الذعر على المدى القصير، ونزل بعض المواطنين إلى الشوارع.

في حديثه لوكالة الأناضول قال متين آكا في إشارة إلى أنه خرج إلى الشارع مع شدة الاهتزاز، “حدث زلزال شديد للغاية. في تلك اللحظة نظرت إلى السقف، وكان المصباح يهتز. وبدأت الأريكة التي كنت أرقد عليها تهتز، خرجت في حالة ذعر. كانت مصابيح جميع جيراننا مضاءة. فحصنا منازلنا في ظروف الليل، ولم يكن هناك أي ضرر”.

ويأتي الزلزال اليوم في قيصري بعد أربعة هزات أرضية متعاقبة شهدتها أمس الإثنين ولاية إزمير.