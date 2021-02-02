أنقرة (زمان التركية) – تكشف البيانات الرسمية الواقع المؤلم على الرغم من إنكار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للأزمة الاقتصادية والفقر والبؤس الذي يعاني منه المجتمع.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 14.4 في المئة خلال عام 2019 بعدما تراجعت إلى 13.5 في المئة خلال عام 2017.

وفي عام 2019 بلغت نسبة المواطنين العاملين المعرضين لخطر الفقر نحو 13.2 في المئة بعدما سجلت 12.8 في المئة خلال عام 2017. وخلال العام نفسه بلغ عدد الأفراد المعرضون لخطر الفقر أو الاقصاء الاجتماعي نحو 39.8 في المئة.

إدمان السجائر

وشهد عام 2019 أيضا ارتفاع معدلات تناول الشباب للسجائر في الفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق إلى 31.3 في المئة بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 29.5 في المئة خلال عام 2010.

وخلال العام عينه بلغت نسبة من يتناولون السجائر من الذكور ضعفي ونصف نسبة من يتناولون السجائر من الإناث.

أعداد الشباب الذين لم يواصلون التعليم ولا يمتهنون مهنة تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق

وفي عام 2019 بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 عاما و24 عاما الذين لم يواصلون تعليمهم ولا يمتهنون أي مهنة نحو 26 في المئة وهي الأعلى على الإطلاق خلال السبع سنوات الأخيرة.

هذا وبلغت نسبة العمال غير المدرجين ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف نحو 34.5 في المئة بعدما كانت تبلغ 43.3 في المئة خلال عام 2010.