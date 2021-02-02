أنقرة (زمان التركية)– حذر الخبير الجيوفيزيائي التركي، أحمد أرجان، من الهزات الأرضية الأربعة المتعاقبة التي شهدتها ولاية إزمير تنذر باستمرار الصفائح التكتونية في تفريغ الطاقة المتراكمة.

وفي حديثه مع موقع خبر جلوبل التركي قال أرجان: “أخشى من منطقة بيراكلي، فالأبنية في بيراكلي وبورنوفا تأثرت كثيرا. عدد الأبنية التي على وشك الانهيار في تلك المنطقة كثير جدا، ولا يمكن لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر أن يعقبه توابع بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر. هذا يعني أن الصفائح التكتونية Plate tectonics بالمنطقة ستواصل تفريغ الطاقة المتراكمة. ما يحدث الآن أشبه بعاصفة زلازل وهذا لا ينذر بالخير أبدا”.

ودعا أرجان سكان إزمير إلى التوجه للمنازل الصيفية، قائلا: “لا أتوقع أن تشهد منطقة كارابورون انهيارات، فشدة الزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر بلغت 3 درجات على مقياس ريختر بمنطقة كارابورون. الأماكن الغير متينة تلك التي تقع بمنطقة جديز. والأجزاء الواقعة بمنطقة مانامان ومنطقة شيلي”.

ناجي جورور: هذه الزلازل من المحتمل أنها تقع على الصدع الطبيعي المائل صوب الجنوب الغربي بجنوب الجزيرة

من جانبه أدلى الخبير الجيولوجي، ناجي جورور، بتصريحات حول الأمر عقب الهزات الأرضية المتعاقبة بمدينة إزمير.

وعبر حسابه على تويتر نشر جورور تغريدة قائلا: “الهزات الأرضية المتعاقبة وقعت جنوب جزيرة ميديلي. من المحتمل أن هذه الهزات الأرضية وقعت جنوب الجزيرة أعلى الصدع الطبيعي المائل صوب الجنوب الغربي. امتداد الصدع يبلغ نحو 60-65 كيلومتر، وقومت بتحديد الصدع الذي اعتقد أن الهزات الأرضية وقعت أعلاه باستخدام النقاط البيضاء الموضحة بالصورة”.

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