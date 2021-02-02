أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الرئيس السابقة لجمعية الصناعة والأعمال التركية وعضو مجلس الإدارة لشركة بوينر ( Boyner)، أوميت ناظلي بوينر، دعمها وتضامنها مع طلاب جامعة البسفور المحتجزين على تعيين رئيس الجامعة.

وعبر حسابها بموقع تويتر نشرت بوينر تغريدة قالت فيه إن تركيا بحاجة إلى شباب مثقف لا ينظر إلى الأسفل وينظر إلى المستقبل وأهدافه بثقة وحرية وأمل وشجاعة مطالبة السلطات بالإنصات إلى الشباب.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا قد أطلقوا وسم “لن ننظر إلى الأسفل” بعدما طالب شرطي طلاب مدارس مروا بجوار الاحتجاج بالنظر إلى الأسفل. فيما تم اعتقال العشرات.

وعلى مدار شهر يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة بقرار جمهوري.

ولاية إسطنبول قالت إن فرق الأمن قامت بتفرقة المحتجين الذين لم ينصاعوا لتحذيرات فرق الأمن في الجامعة مفيدة أنه تم دعوة المحتجين المحاصرين لمبنى رئاسة الجامعة، ومن بينهم أعضاء هيئة تدريس وطلاب بنادي المثلية، إلى إنهاء التظاهرة والتفرق

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وأضافت ولاية إسطنبول في بيانها أن فرق مديرية الأمن بالمدينة تدخلت لتفرقة المحتجين الذين لم ينصاعوا للتحذيرات.

واليوم أعلنت ولاية إسطنبول إخلاء سبيل 98 طالبا من المعتقلين.

من جانبه استنكر عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في تغريدة عبر تويتر اعتداء قوات الأمن على الطلاب، قائلا: “لا يمكن التضحية بالطلاب بالاعتقال لمجرد أن البعض أراد هذا. يجب علينا أن نبني بلدا ينعم بالحرية والمساواة ولا يعطي المجال لمثل هذه الأحداث. بحثت مع الأجهزة المعنية الوضع في جامعة البسفور، وطالبت بالحوار معهم، وسأواصل مبادراتي بهذا الصدد”.