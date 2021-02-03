أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفعت معدلات التضخم في تركيا، وسجلت على أساس سنوي 14.97٪ وسجلت رسوم العبور من الأنفاق والجسور أعلى زيادة شهرية خلال يناير المنصرم.

وكان معدل التضخم السنوي في نهاية 2020 قد سجل 14.60 في المائة.

في الشهر الأخير سجلت رسوم العبور من الطرق السريعة زيادة 25.5 بالمائة، كما سجلت رسوم العبور من الجسور زيادة بنسبة 21.03 في المائة.

وكان اليوسفي هو المنتج الذي ارتفع سعره بأكبر قدر في شهر يناير، وكان المنتج الأكثر انخفاضًا هو القرنبيط.

على أساس أسعار المستهلك ، كانت أعلى زيادة في الأسعار في يناير في اليوسفي بنسبة 26.77 في المائة، بينما كان المنتج الأرخص هو القرنبيط بنسبة 45.79 في المائة.

بيانات معهد الإحصاء التركي ( TUIK ) ، في الشهر الماضي ، ارتفعت أسعار اليوسفي بنسبة 25.5 في المائة على الطريق السريع ، تليها الخيار بنسبة 21.29 في المائة.

وتشمل المنتجات الأخرى التي ارتفعت أسعارها أكبر نسبة في يناير ، رسوم العبو ر من الجسور بنسبة 21.03 في المائة، والفلفل بنسبة 18.85 في المائة، والزبادي والباذنجان بنسبة 14.6 في المائة.

وكان أكبر انخفاض في الأسعار الشهر الماضي هو القرنبيط بنسبة 45.79 في المائة. تلاه الطماطم بنسبة 21.17 في المائة، والسبانخ بنسبة 17.6 في المائة، والأحذية (للأطفال) بنسبة 12.2 في المائة، والاسكواش بنسبة 11.72 في المائة.

وكانت رسوم عبور الجسور والطرق السريعة ارتفعت بنحو 25 في المئة في الأول من يناير/ كانون الثاني هذا العام.

وطبقت الحكومة التركية اعتبارا من يوم الإثنين تسعيرة جديدة لعبور نفق أوراسيا بمدينة إسطنبول بزيادة 10 ليرات.

واعتبارا من الأول من فبراير/ شباط الجاري رفعت الحكومة التركية تكلفة عبور نفق أوراسيا بنحو 26 في المئة لينضم إلى قائمة الجسور والطرق السريعة التي ارتفعت رسوم العبور بها خلال العام الجاري.

ونتيجة لهذه الزيادة الفاحشة ارتفعت رسوم عبور السيارة الأجرة من 36 ليرة و40 قرشا إلى 46 ليرة، في حين ارتفعت رسوم عبور الشاحنات الصغيرة من 54 ليرة و70 قرشا إلى 69 ليرة.