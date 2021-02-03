أنقرة (زمان التركية)- ارتفع التضخم النقدي في تركيا بنسبة 1.68 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى من التوقعات.

معهد الإحصاء التركي قال إن الشهر الأول من العام الجديد، ارتفع التضخم بنسبة 1.68 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 14.97٪ وهو أعلى قليلاً من التوقعات.

وأوضح معهد الإحصاء أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا بلغ 14.60٪ في ديسمبر 2019.

وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.48 في المائة في يناير. وبحسب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم لشهر يناير، فقد تم حساب أن التضخم السنوي الذي بلغ 14.60 في المائة في الشهر السابق سيرتفع إلى 14.75 في المائة.

وأشار بيان معهد الإحصاء إلى أن المجموعات الرئيسية التي كانت الزيادة فيها أقل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق هي الملابس والأحذية بنسبة 2.12٪ والتعليم 6.13٪ والتواصل 6.32٪ على التوالي. من ناحية أخرى، كانت المجموعات الرئيسية التي شهدت ارتفاعًا أعلى مقارنة بنفس الشهر من العام السابق هي السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 24.53٪، والسلع المنزلية بنسبة 23.25٪، والنقل بنسبة 21.43٪ على التوالي.

كما أضاف البيان أنه في يناير 2021، انخفض متوسط ​​سعر 92 سلعة من أصل 415 سلعة، في حين ظل متوسط ​​سعر 30 سلعة دون تغيير. ارتفع متوسط ​​سعر 293 سلعة.