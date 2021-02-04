أنقرة (زمان التركية) – أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اعتقال طلاب من جامعة البسفور بسبب احتجاجهم على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة بموجب قرار رئاسي.

وفي بيان رسمي دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان السلطات التركية إلى الافراج عن الطلاب المعتقلين أثناء التظاهرات الاحتجاجية مستنكرة تصريحات السياسيين الأتراك التي تستهدف أعضاء المجتمع المثلي.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

“نطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الطلاب والمتظاهرين المعتقلين لمشاركتهم في تظاهرات سلمية وإنهاء استخدام الشرطة المفرط للقوة” .

أضاف “ندين التصريحات المنفرة من المثليين والمتحولين جنسيا الصادرة عن المسؤولين الأتراك وتحس على الكراهية والتمييز ضد أعضاء المجتمع المثلي”.

الاحتجاجات قابلها نظام أردوغان بحملة قمع كبيرة، حيث تم اعتقال 159 طالبا من جامعة البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.