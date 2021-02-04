أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع نصيب الفرد في إسطنبول بنحو 6.3 في المئة على صعيد الدولار وارتفاعه بنحو 12.9 في المئة على صعيد الليرة سنويا.

وعكست البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات في بلدية إسطنبول الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، حيث ارتفع بنحو 14.7 في المئة مقارنة بالعام السابق ليسجل ترليون و327 مليار و452 مليون ليرة، وبلغ نصيب إسطنبول من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 30.7 في المئة.

وعلى صعيد الدولار تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بنحو 2.7 في المئة مقارنة بالعام السابق ليسجل 233 مليار و873 مليون دولار.

جدير بالذكر أن إسطنبول كانت قد سجلت أعلى ناتج محلي إجمالي في عام 2013 على صعيد الدولار، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالمدينة بنحو 10.7 في المئة بشكل سنوي ليسجل 292 مليار دولار.

وخلال الفترة بين عامي 2013 و2019 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي ليبلغ أدنى مستويات في عام 2019 مسجلا 233 مليار دولار.

وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في إسطنبول 86 ألف و798 ليرة، وبالنظر إلى الدخل القومي للفرد على صعيد الليرة يتبين ارتفاعه بنحو 12.9 في المئة بشكل سنوي.

العودة إلى مستويات عام 2009

تسبب تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي على صعيد الدولار، حيث تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى ما كان عليه خلال عام 2009 مسجلا 9 آلاف و213 دولار بنسبة تراجع سنوي بلغت 5.9 في المئة.

تراجع الناتج المحلي بقطاع الإنشاء

وعلى الجانب الآخر ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في جميع القطاعات باستثناء قطاعي الإنشاء والخدمات الأخرى، حيث تراجع بنحو 11.3 في المئة في قطاع الإنشاء وبنحو 5.3 في المئة في قطاع الخدمات الأخرى.

هذا وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3 في المئة في الأنشطة المالية والتأمينية وبنحو 6.4 في المئة في قطاع المعلومات والاتصالات وبنحو 4.6 في المئة في فعاليات الإدارة العامة والدفاع والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.