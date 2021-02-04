أنقرة (زمان التركية)- أعلن معهد الإحصاء التركي أحدث إحصائية بشأن عدد سكان تركيا خلال عام 2021.

وصل عدد سكان تركيا إلى 83 مليوناً و 614 ألفاً و 362 نسمة.

يكشف الرقم أن عدد السكان المقيمين في تركيا، ارتفع بحوالي 459 ألف و365 نسمة، مقارنة بالعام 2019.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء، يبلغ عدد السكان الذكور 41 مليون 915 ألف 985 نسمة، والإناث 41 مليون 698 ألف 377 نسمة. بعبارة أخرى، كان 50.1٪ من مجموع السكان من الرجال و 49.9٪ من النساء.

وانخفض عدد السكان الأجانب المقيمين في تركيا بمقدار 197 ألفًا 770 شخصًا مقارنة بالعام السابق ليصبح مليون 333 ألف 410 نسمة.

وفي الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو السكاني السنوي 13.9 في الألف العام 2019، كان 5.5 في الألف عام 2020.

وانخفض عدد سكان اسطنبول بـ 56 ألفاً و 815 نسمة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 15 مليون و 462 ألفاً و 452 نسمة.

بايبورت تعد أقل المدن التركية ن حيث عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها 81 ألفًا و 910 نسمة. تلا بايبورت تونجلي بـ 83 ألفاً و 443 نسمة، وأرداهان بـ 96 ألفاً و 161 نسمة، وجوموشان بـ 141 ألفاً و 702 نسمة، وكيليس بـ 142 ألفاً 792 نسمة.

بلغ متوسط العمر في تركيا بلغ 32.4 عام 2019، وارتفع إلى 32.7 عام 2020. عند التحليل حسب الجنس، لوحظ أن متوسط العمر ارتفع من 31.7 إلى 32.1 للذكور ومن 33.1 إلى 33.4 في الإناث.