القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات في مصر ضبط تمثال أثرى على هيئة “أبو الهول” التمثال الشهير الموجود أمام الأهرامات، قبل بيعه في الإسماعيلية إحدى محافظات الوجة البحرى.

التمثال يزن حوالي 2 طن تقريبًا وطوله 185 سم، وينتمي لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة. ونشرت صحيفة الفجر صورا حصرية له.

وزارة الآثار، أوفدت لجنة لنيابة أبو صوير بالإسماعيلية، لفحص التمثال ومعاينته على الطبيعة بمركز شرطة أبو صوير.

ووفق “الفجر” تبين بعد المعاينة الفنية أن التمثال من الجرانيت الأشهب على هيئة أسد بوجه آدامي رابض على قاعدة مستطيلة، ويرتدي النمس تزينه حية الكوبرا ومن أسفله وشاح مزخرف يغطي الصدر والكتفين، بهيئة “أبو الهول”.

ويتضح على التمثال انضباط النسب التشريحية لجسد الأسد وزخارف الوشاح وأرجله ومخالبه وكذا على الوجه الآدمي له، كما اتضح وجود العبارات والكتابات الهيروغليفية على مختلف التمثال، منها دائرة القاعدة وصدره وكتفييه، التي حملت في مضمونها عبارات ودعوات وأسماء كل من الملكين، رعمسيس الثاني والثالث، والتمثال طوله 185 سم برغم فقده لجزء من قاعدته وقدميه الأماميتين.

وأوصت اللجنة في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار. ووافقت النيابة العامة وأصدرت قرارها بإيداع التمثال أحد المتاحف الخاصة بالوزارة، حرصًا على سلامته من أي عوامل تلف بناءً على توصيات لجنة الخبراء، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.