القاهرة (زمان التركية) – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط جريمة اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم.

وعثر على المعارض اللبناني لقمان سليم مقتولا في سيارته صباح اليوم الخميس في بلدة العدوسية بالنبطية جنوب لبنان .

ووفق بيان “أعرب الأمين العام عن بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان” .

أضاف البيان أن “الجامعة العربية اذ تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتؤكد على ضرورة الكشف عن ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها، تحذر من انزلاق لبنان الى منعطف خطير وحالة من الانفلات والعودة به الى مسلسل الاغتيالات المشين”.

وأضاف البيان أن انقاذ لبنان من هذا الوضع المتدهور على جميع الأصعدة السياسية والامنية والاقتصادية، يتطلب من كافة الأطراف تحمل المسؤولية واعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، من أجل الاسراع في تشكيل حكومة الاختصاصيين الجديدة برئاسة الرئيس المكلف السيد سعد الحريري، والخروج من هذا النفق المظلم الذي يهدد استقرار لبنان وسلمه الأهلي.