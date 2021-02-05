أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا نجاحها أمس الخميس في اختبار أول صاروخ بحري مضاد للسفن، محلي الصنع، في مياه البحر الأسود القريبة من ساحل سيناب بشمال البلاد.

ونسبت صحيفة “حريت” التركية للأميرال عدنان أوزبال، قائد القوات البحرية التركية، الذي أشرف على الاختبارات برفقة إيرول قارة أومير أوغلو، والي إقليم سيناب، القول إن الصاروخ “أطمجة” (Atmaça) (أي الصقر) سيثير الرعب في نفوس الأعداء.

“أطمجة” صاروخ عالي الدقة وبعيد المدى، حسب “حريت”، قادر على ضرب أهداف على بُعد 200 كلم. ويمكن أن تعزَّز به فرقاطات وكوربيطات الأسطول البحري العسكري التركي خلال أدائها مهام الدوريات لحماية الحدود البحرية، ويُتوقع له أن يحل محل الصواريخ الأمريكية “هاربون” التي سوف يتم الاستغناء عنها.

سبق للقوات البحري التركية إجراء اختبار أول على الصاروخ الجديد، الذي أنتجته شركة “روكستان” المحلية للصناعات العسكرية، في شهر نوفمبر من العام 2019، وتم ذلك بإطلاقه من سفينة “قينالي أدا” الحربية.