لندن (زمان التركية) – ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن المملكة المتحدة بدأت العمل على إصدار جواز سفر للملقحين ضد كورونا، للسماح لهم بالسفر خلال العطلات.

وقالت الصحيفة إن وزارات الخارجية والنقل والصحة والرعاية الاجتماعية، تعمل على بحث خيارات السفر إلى الخارج التي قد تطلب مثل هذه الوثيقة كشرط للدخول.

يذكر أن السياح البريطانيين سيسمح لهم بالدخول إلى اليونان اعتبارا من شهر مايو القادم، بشرط أن يتمكنوا من إظهار دليل على أنهم تلقوا اللقاح المضاد لكورونا.

وقال مسؤولون حكوميون في وزارة السياحة اليونانية إن “برنامج التلقيح البريطاني متقدم بما يكفي للسماح للبريطانيين بالاصطياف لدينا”.

ووفقا لصحيفة The Times Grigoris Tasios، قال رئيس الاتحاد اليوناني لأصحاب الفنادق: “لطالما كانت اليونان وجهة العطلات المفضلة للبريطانيين. ولكن نظرا لأن معدل التطعيمات في المملكة المتحدة يفوق إلى حد كبير جميع التطعيمات الأخرى في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، سيكون المسافرون البريطانيون من بين الأكثر أمانا للقدوم إلى هنا بحلول شهر مايو”.