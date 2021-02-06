أنقرة (زمان التركية)ــ أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا بتعيين 11 رئيس جامعة في مختلف ولايات تركيا، في وقت يثار فيه النقاش حول ضرورة العودة إلى انتخاب رؤساء الجامعات، بينما لا تزال تشهد جامعة بوغازيجي -البسفور- احتجاجات على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة.

ونشرت قرارات التعيين الرئاسية في الجريدة الرسمية وباتت سارية.

ومن بين رؤساء الجامعات الجدد في تركيا: الدكتور عبد الخالق كارابولوت رئيساً لجامعة أردهان أ.د. الدكتور. محمد بيبررئيسًا لجامعة أرتفين تشوروه.مصطفى ستكي بيلجين رئيسًا لجامعة باتمان إدريس دمير رئيسًا لجامعة بيتليس إرين.

ووفق الجريدة الرسمية، قام أردوغان بإجراء التعيينات وفقًا للمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547 والمواد الثانية والثالثة والسابعة من المرسوم الرئاسي رقم 3.

ويحتج عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بوغازيجي على تعيين قيادي بحزب العدالة والتنمية رئيسا لبوغازيجي من خارج الجامعة.

وقابل نظام أردوغان الاحتجاجات بحملة قمع كبيرة، حيث تم اعتقال 159 طالبا من جامعة البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

وبعد تعديلات أدخلت عقب انقلاب عام 2016 مع فرض حالة الطوارئ، أصبح رؤساء الجامعات يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بدلا من الانتخاب، حيث بدأ أردوغان عملية فرض سيطرته على مؤسسات تركيا من الجامعات عبر تعيين موالين له.