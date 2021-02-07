عمـان (زمان التركية)ــ زيادة الوزن وتساقط الشعر واضطرابات الذاكرة من أعراض نقص نشاط الغدة الدرقية، لتحفيز نشاط غدتك الدرقية عليك تناول هذه الأطعمة المفيدة:

7 أطعمة لتنشيط الغدة الدرقية

هذه الأطعمة مفيدة حقاً في تحفيز نشاط الغدة الدرقية:

1. المكسرات

تعد المسكرات من المصادر الغذائية الغنية بالسيلنيوم، التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتعطيها شكلها النشط.

أظهرت دراسة أجراها باحثون في فرنسا عام 2003، أن النساء اللاتي استهلكن كميات كبيرة من السيلينيوم أقل عرضة للإصابة بقصور نشاط الغدة الدرقية من أولئك اللواتي لم يقمن بذلك.

تحتوي نواة واحدة من المكسرات على 96 ميكروغرام من السيلينيوم، وهو ما يقرب ضعف الكمية الموصى بها يوميًا من 55 ميكروجرام.

من الجدير ذكره أن الحد الأقصى المسموح بتناوله من السيلينيوم هو 400 ميكروغرام في اليوم، قد تؤدي كثرة السيلينيوم في الجسم إلى التسبب في فقدان الشعر وفشل القلب.

2. البيض

يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية.

بيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي 16 ٪ من اليود، و 20 ٪ من السيلينيوم الذي تحتاج إليه يومياً اليوم.

3. الألبان

الألبان من المنتجات الغنية بعنصر اليود، لذلك لا داعي للقلق من عدم قدرتك على الحصول على سلطات أعشاب البحر أو الأسماك المكلفة.

وفقا لبحث أجرته مجلة (Nutrition Reviews) عام 2012، فإن السبب الرئيسي الذي يجعل الألبان غنية باليود، هو أن الماشية تعطى مكملات اليود، بالتي يجعلها تحتوي على منظفات لعنصر اليود خلال عملية الحلب.

يعتبر اللبن الزبادي العادي أو القليل الدسم أو الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا – يمكن أن يشكل حوالي 50٪ من استهلاكك اليومي من اليود.

تناول كوب واحد من الحليب قليل الدسم، سوف يمنحك حوالي ثلث احتياجاتك اليومية من اليود.

4. الدجاج ولحم البقر

الزنك هو عنصر غذائي رئيسي اخر يحتاجه جسمك لتحفيز نشاط الغدة الدرقية.

85 غرام من لحم البقر تحتوي على 7 ملليغرام من الزنك الذي يحتاجه جسمك، في حين أن 85 غرام من لحم الدجاج تحتوي على 2.4 ملليغرام منه.

5. السمك

بما أن اليود موجود في التربة ومياه البحر، فإن الأسماك مصدراً جيداً اخر لهذه المغذيات.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجبلية النائية التي لا تصل إلى البحر معرضون لخطر الإصابة بتضخم الغدة الدرقية أكثر من الذين يعيشون في المناطق الساحلية.

يحتوي 93.3 غرام من سمك القد المطبوخ على حوالي 99 ميكروغرام من اليود، أو 66 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

6. الخضراوات

تناول الخضراوات النيئة أو المطبوخة أو المعصورة تزيد من نشاط الغدة الدرقية لدى الأشخاص.

الخضروات الطازجة و بالتحديد الخضروات الورقية، تحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية، التي لها القدرة على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم المضره بوظائف الغدة الدرقية.

السبانخ واللفت الأخضر يمنعان الإصابة بالسمنة المفرطة التي تسبب قصور في نشاط الغدة الدرقية.

7. الفراولة

تعد الفراولة والتوت الأرضي من أفضل الأطعمة المحفزة لنشاط الغدة الدرقية، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

المصدر: ويب طب