(زمان التركية)ــ أعلنت اليونان عن خطط لإعادة بعثتها الدبلوماسية إلى ليبيا، وفتح سفارتها في العاصمة طرابلس.

جاء إعلان وزارة الخارجية اليونانية السبت بعد يوم من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة والتي أسفرت عن حكومة مؤقتة جديدة في ليبيا تهدف إلى حل عقد من الفوضى والانقسام والعنف من خلال إجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من هذا العام.

وسيرأس محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق من بنغازي، مجلس رئاسة من ثلاثة رجال، بينما سيرأس عبد الحميد دبيبة، من مدينة مصراتة الغربية، الحكومة كرئيس للوزراء.

وقالت الوزارة إن القنصلية العامة لليونان في مدينة بنغازي بشرق ليبيا ستعيد أيضا فتح أبوابها.

ومن اللافت أن اليونان طردت المنفي، سفير حكومة الوفاق الوطني السابق في طرابلس على خلفية توقيع اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس.

وكانت أثينا رحبت الجمعة بانتخاب حكومة انتقالية جديدة في ليبيا، وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان “نأمل أن يكون تعيين المجلس الرئاسي الانتقالي، حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، مساهمة حاسمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام.. نتطلع إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي”.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن انتخاب حكومة ليبية موحدة جديدة “خطوة مهمة نحو السلام في بلدنا المجاور.. مبروك للقيادة الجديدة. يجب على جميع الأطراف دعم العملية نحو انتخابات ديمقراطية وحرة في ديسمبر”.