القاهرة (زمان التركية)ــ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهم مستعدون للتواصل مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في ليبيا.

وقال الرئيس السيسي، متصلا هاتفيا ببرنامج المذيع الشهير عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر” المصرية، أنهم مستعدون للتواصل.

يأتي ذلك بعد موافقة برلمان طبرق والحكومة الليبية الجديدة التي انتخبت من قبل الأمم المتحدة في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

وقال السيسي، الذي وصف انتخاب السلطة التنفيذية في ليبيا بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، إن الوضع في البلاد قد تحسن.

وهنأت الحكومة المصرية عبد الحميد ديبيبي على الفوز بمنص رئيس الوزراء، متمنية التوفيق للحكومة الجديدة.

كما هنأ أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم قوات “الجيش الوطني الليبي” في شرق البلاد، بنتائج الانتخابات في بيان مصور يوم أمس. يذكر أن تصريح المسماري انعكس إيجابا على الشارع الليبي.