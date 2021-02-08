أنقرة (زمان التركية) – طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نائب حزبه العدالة والتنمية في مالطيا أحمد شاكر، برفع شعار “رابعة” خلال افتتاح جسر “تخمة”.

في حفل افتتاح جسر “تخمة” في ولاية مالطيا، الذي شارك فيه أردوغان عبر عبر رابط مباشر، ألقى النائب أحمد شاكر السلام بيده بأصابعه الخمسة، فطالبه أردوغان برفع شعار رابعة “الأصابع الأربعة”.

وقال أردوغان لشاكر: “لا تنسَ رابعتنا يا أحمد”، ليتوجه هو الآخرعلى الفور إلى رفع شعار رابعة أيضًا.

يذكر أن أردوغان يحرص دوما على رفع شعار رابعة في العديد من المناسبات والاحتفالات، في محاولة لاستغلال مشاعر الفئة المحافظة، حيث يعتبر الشعار رمز الاحتجاجات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013.

ولكن أردوغان يشير إلى أنها ترمز عنده إلى أربعة عناصر وهي “دولة واحدة، أمة واحدة، وطن واحد، علم واحد”، على حد تعبيره.