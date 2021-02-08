أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من مرور 5 سنوات على وقوع محاولة الانقلاب المزعوم في 2016، إلا أن حملات الاعتقال والفصل الجماعية ضد عسكريين ومدنيين بدعوى الصلة بها لم تتوقف ولا يومًا واحدًا.

فقد أصدرت النيابة العامة في مدينة باليكسير غرب تركيا قرارات اعتقال بحق 54 ضابطا، بينهم 36 موظفا، وضابطان متقاعدان، و16 جنديًّا مفصولاً من وظائفهم، بتهمة الصلة بالانقلاب المزعوم.

وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة ضد القوات المسلحة بتهمة استخدام المتهمين للهواتف العمومية، حيث تعتبره السلطات التركية دليلاً كافيًا لانتماء الشخص إلى حركة الخدمة!

وداهمت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن باليكسير منازل الضباط والمباني السكنية العسكرية في ساعات الصباح لتنفيذ أوامر النيابة باعتقال المتهمين المذكورين.

هذا ولم تقدم السلطات أية معلومات حول رتب الضباط المعتقلين.