أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات التركية زيادة في أسعار زيت الزيتون، حيث ارتفع سعر زيت الزيتون الخام بأكثر من 50 في المئة.

ذكر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في بلدة أكحصار التابعة لمدينة مانيسا غرب تركيا، ألبر ألهات، أن تعويض فارق الأسعار بين زيت الزيتون وزيت عباد الشمس رفع أسعار زيت الزيتون أيضًا، مفيدا أن تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة خلال موسم الحصاد واتجاه الدول لتخزينه كان له تأثير على الأسعار.

وأضاف ألهات أن الزيادة لم تقتصر فقط على أسعار زيت الزيتون، مشيرا إلى ارتفاع أسعار جميع الزيوت النباتية حول العالم بنحو 110 في المئة.

14 ليرة زيادة خلال عام واحد

وذكر ألهات أن جائحة كورونا دفعت الدول إلى التخزين، مؤكدا أن أسعار زيت الزيتون سترتفع خلال الفترات المقبلة كذلك نتيجة الزيادة في تصدير زيت الزيتون.

هذا وأوضح ألهات أن حركة تصدير زيت الزيتون ارتفعت بنحو 20 في المئة قائلا: “سعر زيت الزيتون الخام ارتفع هذا العام إلى 25-30 ليرة بعدما كان يبلغ 16 ليرة العام السابق. وهذه الزيادة انعكست على الأسعار في السوق”.