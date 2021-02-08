أنقرة (زمان التركية) – دعا زعيم المافيا، علاء الدين شاكيجي، رئيس جامعة البسفور المعين مليح بولو، إلى رفض الدعوات المطالبة باستقالته من منصبه خلال رسالة مؤلفة من صفحتين نشرها على حسابه بموقع تويتر.

شاكيجي المعروف بعلاقته الوطيدة بحزب الحركة القومية، حليف الحزب الحاكم، أعلن عن دعمه لمليح بولو الذي لم يحظ بترحيب من هيئة أعضاء التدريس والطلاب على حد سواء، حيث تتواصل التظاهرات الطلابية احتجاجا على تعيينه بمنصب رئيس جامعة البسفور بموجب قرار رئاسي.

وتناول شاكيجي في رسالته الادعاءات والاتهامات المختلفة المتعلقة بجامعة البوسفور، حيث زعم أن المتعاطفين مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وتنظيم العمال الكردستاني وجبهة التحرير الشعبي يدعون بولو إلى الاستقالة للإضرار بأجهزة الدولة وتحالف الجمهور الحاكم.

ثم وجه زعيم المافيا خطابه إلى مليح بولو قائلا: “أرجوك! إياك والاستقالة. إن استقلت سيفتح هذا المجال أمام هؤلاء المتظاهرين الإرهابيين. لا يحق لك فتح المجال لاختراق هذا التحالف المبارك”، على حد وصفه.

وفي ختام رسالته، ذكر شاكيجي أن تركيا، حكومة وشعبا، تدعم بولو قائلا: “لا تنسَ أن الدولة والشعب العظيم يساندونك. على جميع المواطنين الأتراك المخلصين للدولة مساندة أجهزة الدولة وتحالف الجمهور”، على حد تعبيره.