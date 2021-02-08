أنقرة (زمان التركية) – استنكرت الإدارة السورية قرار تركيا بفتح كلية طب في بلدة الراعي التابعة لمدينة حلب السورية بموجب مرسوم صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستنكرت الخارجية السورية افتتاح كلية ومعهد تابع لتركيا داخل أراضيها بتوقيع من أردوغان، مشددة في بيانها على رفضها للقرار التركي.

وأكدت الخارجية السورية في بيانها أن هذا القرار خطوة خطيرة وانتهاك صريح للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن السلطات التركية كانت قد قررت تأسيس بعض الكليات الجديدة وإغلاق البعض الآخر بموجب المرسوم الذي حمل توقيع الرئيس التركي.

ونص المرسوم على إنشاء كلية طب “شوبان باي” ومعهد “شوبان باي” للخدمات الطبية ببلدة شوبان باي التابعة لمدينة حلب وإخضاعها لإدارة جامعة العلوم الطبية التركية.