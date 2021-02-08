أنقرة (زمان التركية) – نشر 147 كاتبا تركيا بيانا أعلنوا خلاله دعمهم لطلاب جامعة البوسفور، الذين يحتجون على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولًا سابقًا في حزب العدالة والتنمية في منصب رئاسة الجامعة.

وقال الكتاب في بيانهم: “ندعم الانتفاضة في جامعة البوسفور. لن نرضخ للظلم والاضطهاد. نراقب بأسف الخروج عن القانون والضغوط التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس وموظفو الجامعة والطلاب الذين يمارسون حقوقهم في الاستئناف الديمقراطي الدستوري ضد رئيس الجامعة الوصي المعين في جامعة البوسفور”.

وأضاف البيان أن “خطاب الكراهية الذي تستخدمه أعلى السلطات العامة، ووصم الطلاب بالإرهابيين، والاعتقالات غير القانونية وعنف الشرطة هي دليل جديد على أن بلدنا ابتعد منذ فترة طويلة عن كونه دولة القانون والدستور”.

ومن أبرز الكتاب الذين وقعوا على بيان دعم طلاب البوسفور: الروائي الشهير عالميا أورهان باموق الحاصل على جائزة نوبل للأدب، والكاتبة المعروفة دوليا أصلي أردوغان، والروائية الشهيرة أليف شفق، والكاتبة الكردية نورجان بايصال، والكتاب الصحفي جان دوندار، والممثلة أويا بيدار، والكاتب والمطرب زولفو ليفانلي، والكاتب المعروف أحمد أوميت وغيرهم.

ويحتج عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة البوسفور على تعيين قيادي بحزب العدالة والتنمية رئيسا للبوسفور من خارج الجامعة.

وقابل نظام أردوغان الاحتجاجات بحملة قمع كبيرة، حيث تم اعتقال 159 طالبا من جامعة البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.