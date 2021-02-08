أنقرة (زمان التركية) – قامت السلطات التركية بقطع الكهرباء عن 2 مليون و530 ألف مواطن والغاز الطبيعي عن 579 ألف و642 مواطن لعجزهم عن سداد الفواتير خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

وخلال إجابته عن مذكرة استفهامية تقدم بها نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة نيدا، عمر فتحي جورار، أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أن الأشهر العشرة الأولى من العام الفاضي شهدت قطع الكهرباء عن 2 مليون و530 ألف مواطن والغاز الطبيعي عن 579 ألف و642 مواطن بشكل مؤقت لعجزهم عن سداد الفواتير.

وخلال الفترة عينها شرعت السلطات في اتخاذ إجراءات قانونية بحق 53 ألف و840 من مشتركي خدمة الكهرباء، و123 ألف و657 من مشتركي خدمة الغاز الطبيعي لعجزهم عن سداد فواتير الخدمة.

من جانبه صرح جورار أن المواطن التركي أصبح عاجزا حتى عن توفير الخبز لأسرته خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب جائحة كورونا، وأضاف قائلا: “من المحزن قطع الخدمات عن الأشخاص لعجزهم عن سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي بل واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم”.

وتابع النائب البرلماني: “مفهوم الدولة الاجتماعية يوجب في مثل هذه الأوضاع عدم قطع الغاز الطبيعي والكهرباء الذين يتمتعان بأهمية حيوية لإدامة الحياة، وعدم الشروع في ملاحقة الأشخاص قانونيًّا لعجزهم عن سداد الفواتير”.

هذا وتقدم جورار بمقترح قانوني يطالب بعدم تحصيل الضرائب وفارق الزيادة عن فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي لمدة عام على الأقل.