طهران (زمان التركية) – أعلنت “تشيك بوينت”، وهي شركة أمريكية إسرائيلية للأمن السيبراني، أن إيران تتجسس على معارضيها من خلال تطبيقات صور ومطاعم وألعاب.

وأوضحت الشركة أنه باستغلال هذه التطبيقات، تمكنت وكالات الاستخبارات الإيرانية من سرقة معلومات أكثر من 1200 شخص، بينهم 600 معارض كردي من الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية للإيرانيين داخل وخارج البلاد.

وأضافت الشركة أن وسائل، مثل برامج المراسلة الفورية، والمدونات، والبرامج الضارة، مثل محاكاة لتطبيق “مطعم محسن في طهران”، كانت من بين أدوات الإيقاع بالضحايا المستهدفين.

وأشارت “تشيك بوينت” إلى أن إيران نجحت خلال هذه المهمة في التقاط صوت المحادثات وملفاتها الصوتية، والوصول إلى ميكروفونات الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسيب، لتكون على علم بالمحادثات التي جرت من خلالها، وذلك على جغرافيا 12 دولة مختلفة بينها تركيا.

كما أضافت الشركة أنه تعرض ما لا يقل عن 251 إيرانيا داخل البلاد، و25 في الولايات المتحدة، وثلاثة في بريطانيا، و19 في باكستان، و8 في أفغانستان، وواحد في تركيا، واثنان في أوزبكستان، للخداع بسبب عمليات القرصنة الإلكترونية للنظام.

وقال يانيف بالماس، رئيس قسم الدراسات السيبرانية في شركة “تشيك بوينت” إن الأدلة تظهر أن إيران قد استثمرت موارد كبيرة في تطوير عملياتها السيبرانية.