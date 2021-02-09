أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية أمس الاثنين أحمد طاقان، الكاتب والصحفي الذي سبق أن شغل منصب مستشار الرئيس التركي السابق عبد الله جول.

السلطات التركية أصدرت أمر اعتقال بحق طاقان، ليدلي بأقواله في القضية المرفوعة ضده بسبب مقاله عن اتجاه الحكومة التركية لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسعى عن سبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وقال طاقان إنه عندما شاهد نظام معلومات الشبكة القضائية الوطنية، وجد أنه صدر قرار باعتقاله، مشيرا إلى أنه قدم التماسًا من خلال المحامي الخاص به يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي وطلب الإدلاء بشهادته في محكمة أنقرة، ومع ذلك، لم يتم النظر في الالتماس.

وأضاف طاقان أنه عندما كان يتواجد عند مكتب بريد في منطقة “بالجات” بالعاصمة أنقرة، فوجئ بـ10 رجال شرطة يلتفون حوله، فسألهم “ماذا تفعلون هنا”، فأجابوا “أنت مطلوب القبض عليك”.

وتابع طاقان: “أنا لم أكن هاربا، عنواني معروف، تم اعتقالي من قبل الشرطة لأخذ أقوالي، أي نوع من الدولة نعيش فيها يا ترى؟”.

وعقب الإدلاء بأقواله، أطلقت السلطات التركية سراح طاقان قيد المحاكمة.

مستشار جول عقب إطلاق سراحه، قال: “أي نوع من العدالة هذا؟ هل أنا ارهابي؟ لقد قدمت التماسا لأنني لا أستطيع القدوم إلى إسطنبول بسبب فيروس كورونا. هل القانون والقضاء ينصب فخا للناس؟ يتم نصب الفخاخ رسميا في تركيا”.