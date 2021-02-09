أنقرة (زمان التركية) – أصبح الممثل التركي، أراس بولوت إينملي، الشهير باسم “الأمير بيازيد” في العالم العربي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحلقة الجديدة من مسلسله “الحفرة”.



بولوت إينملي الذي يجسد دور “ياماش” في مسلسل “الحفرة”، نال إشادات واسعة من الجماهير خلال عرض الحلقة الجديدة من المسلسل أمس.

الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي مدحوا أداء إينملي، فضلا عن هيئة “الراعي” التي ظهر بها في الحلقة.

وشبه الكثير من الجماهير أداء إينملي في الحلقة الجديدة من المسلسل، بدوره البارز في فيلم “معجزة في زنزانة 7”.



والحفرة هي مسلسل درامي أكشن وجريمة وعصابات من إنتاج شركة القمر للإنتاج يشارك فيه عديد من المثلين، بينهم البطل أراس بولوت إينملي، ديلان تشيتشيك، دنيز أركان كولتشاك كوستنديل، وأونير أركان، وإيرجان كيسال، ورضا كوجا أوغلو، وألبيران دويماز، وداملا سونماز، وهازال سوباشي، وباريش أردوتش، وبدأ عرضه على قناة شو تي في 23 أكتوبر 2017.



تدور أحداث مسلسل الحفرة حول حي في مدينة إسطنبول يسمى الحفرة ويقع تحت سيطرة عائلة “كوتشوفا” وبزعامة “إدريس” كبير هذه العائلة التي تعمل على مساعدة أهالي الحي وحمايتهم مع وضع قواعد صارمة لهم مثل منع تجارة المخدرات.

ومع مرور الأحداث يقرر “ياماش” الابن الأصغر لإدريس اعتزال الحي والسفر لمكانٍ آخر ليعيش حياة هادئة بعيدًا عن المشاكل حيث يقابل فتاة جميلة محبة للحياة ولديها أحلام كبيرة تدعى “سنا” ليقع في حبها ويقرر الزوراج بها، إلا أن والدة ياماش وتدعى “سلطان” تقنعه بالعودة إلى الحفرة، وترك حبيبته، وذلك بعد استيلاء جماعة أخرى على حي الحفرة، وبعدها تبدأ المغامرات والأحداث المثيرة والمشوقة.



يذكر أن أراس اشتهر في عالمنا العربي من خلال واحد من أهم أدواره على الإطلاق، وهو دور الأمير “بيازيد” في الموسم الرابع من المسلسل التركي “القرن العظيم” (حريم السلطان).