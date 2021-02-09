أنقرة (زمان التركية) – تبين أن دوروكهان توكوز، لاعب نادي بشكتاش التركي الذي طال الجدل حول مصيره مع نادي بشكتاش، يستعد للذهاب إلى أوروبا، حيث يجري محادثات مع أندية إسبانية.

وزعم موقع A Spor التركي أن مدير أعمال اللاعب التركي يتفاوض مع أندية الدوري الإسباني، مفيدا أن احتمالية بقاء اللاعب في صفوف ناديه التركي تتقلص يوميا في ظل هذه الأوضاع.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللاعب الناجح البالغ من العمر 24، الذي ارتبط اسمه بنادي فنربخشة، لا يرغب في اللعب لصالح أي نادٍ تركي سوى بشكتاش ويريد الذهاب إلى إسبانيا.

جدير بالذكر أن دوروكهان كان قد رفض عرض ناديه بشكتاش عليه بالحصول على 100 ألف ليرة للمباراة الواحدة بجانب 7 ملايين ليرة سنويا.

وكان سيرجن يالتشين، المدير الفني لفريق بشكتاش، أكد في تصريحات قبل نحو ثمانية أشهر أنه لا يهتم بإمكانية رحيل المصري محمد النني عن صفوفه بعد أزمة عدم حصوله على مستحقاته المالية، مُشيرًا إلى تواجد العديد من العناصر القوية للغاية.

وأشار يالتشين في تصريحات نشرتها صحيفة فاناتيك التركية إلى أن فريقه لن يعاني في حالة رحيل النني قائلاً: “إذا رحل النني فليرحل ولن نعاني، لدينا دوروكهان توكوز وأتيبا هاتشينسون وهما كافيان بالنسبة لي، كما سينضم فاتح أكسوي إلينا في الموسم المقبل، فنحن لا نعتمد على واحد من اللاعبين”.

لكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان الفريق يمتلك في الوقت الراهن بديلاً عن نجمه دوروكهان توكوز في حال انتقاله إلى صفوف أندية أخرى.