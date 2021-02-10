أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الأتراك الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل بنسبة 134% خلال العام الماضي 2020.

بلغ عدد الأشخاص اليائسين من العثور على عمل 715 ألفًا في نوفمبر 2019، وزاد هذا العدد خلال عام واحد بمقدار 959 ألف شخص، وبلغ مليون 674 ألفًا في نفس الشهر.

وبهذه النتيجة تجاوز عدد الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل 1.6 مليون شخص لأول مرة في تاريخ تركيا.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 303 آلاف شخص، متراجعًا إلى 4 ملايين و5 آلاف شخص في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لكن الهيئة لا تأخذ في الاعتبار أولئك الذين يفقدون الأمل في العثور على وظيفة والذين لا يبحثون عن عمل، لذا عند إضافة هؤلاء يصل العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل إلى 8 ملايين و837 ألفًا في تركيا.

وانخفضت القوة العاملة بمقدار مليون و406 ألف شخص لتتراجع إلى 31 مليون و 71 ألف نسمة في نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 49.3 في المائة بانخفاض بلغ 3.2 نقطة مئوية.

يعمل 9 ملايين 773 شخصًا في الأعمال المنزلية، ويشكلون الجزء الأكبر من السكان غير المشمولين بالقوى العاملة، والذين يبلغ عددهم 31 مليونًا و968 ألفًا. هناك 5 ملايين و154 شخصاً لا يعملون و4 ملايين و697 ألف متقاعد.

بينما العدد الإجمالي لمن لا يبحثون عن عمل لكن جاهزون للعمل يصل إلى 4 ملايين و832 ألفًا.