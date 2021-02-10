أنقرة (زمان التركية) – قالت مصادر تركية لوكالة بلومبرج العالمية إن الرئيس رجب طيب أردوغان مستعد لتقديم تنازلات بشأن منظومة الصواريخ الروسية إس-400، ولكن بشرط توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم القوات الكردية في شمال سوريا.

وأوضحت المصادر التركية أنه في حال توقفت واشنطن عن دعم القوات الكردية في سوريا، ستتعهد أنقرة باستخدام إس-400 في نطاق محدود للغاية.

وأضافت المصادر أن أنقرة ستتخذ هذه الخطوة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، إذا فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب منظومة الصواريخ الروسية.

سبب آخر لإقدام أنقرة على مثل هذه الخطوة هو حرصها على تأمين الإمدادات المستقبلية من قطع الغيار لأنظمة الأسلحة الأمريكية الصنع.

يذكر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال إن بلاده منفتحة على التفاوض، مشيرا إلى أنهم لن يستخدموا منظومة الدفاع الصاروخي باستمرار، بل سيتم استخدامها وفقًا لحالة التهديد.

في حين قال السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد إن سياسة واشنطن في العمل مع القوات الكردية السورية لم تتغير، وإن تركيا سيتعين عليها التخلص من إس -400 إذا أرادت رفع العقوبات الأمريكية.