أنقرة (زمان التركية) – كشفت إحصاءات نشرتها هيئة الإحصاء التركية ارتفاعا في معدلات البطالة الخاصة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، لتسجل 12.9 في المئة بعدما كانت تبلغ 12.7 في المئة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، تراجعت أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فما فوقه بنحو 391 ألف شخص، لتسجل 4 ملايين و5 آلاف عاطل.

وفي السياق نفسه تراجعت نسبة البطالة بنحو 0.7 نقطة، لتسجل 12.7 في المئة، بينما تراجعت معدلات البطالة خارج قطاع الزراعة بنحو 0.9 في المئة، لتسجل 14.8 في المئة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، ارتفع عدد العاملين في قطاع الإنشاء بنحو 110 ألف شخص، بينما تراجع عدد العاملين في قطاع الزراعة بنحو 242 ألف شخص، وفي قطاع الخدمات بنحو 684 ألف شخص، وفي قطاع الصناعة بنحو 82 ألف شخص.

وبلغ نصيب قطاع الزراعة من أعداد الموظفين خلال تلك الفترة 17.6 في المئة، بينما بلغ نصيب قطاع الصناعة 20.3 في المئة، وبلغ نصيب قطاع الإنشاء 6.4 في المئة، وبلغ نصيب قطاع الخدمات 55.7 في المئة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، تراجعت القوى العاملة بنحو مليون و288 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، ليبلغ عدد القوى العاملة 31 مليون و452 ألف شخص، في حين تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة بنحو 3 نقاط لتسجل 50 في المئة.

وخلال الفترة عينها تراجعت نسبة العمالة غير القانونية، التي تعكس نسبة العاملين غير المدرجين بأية مؤسسات ضمان اجتماعي من إجمالي عدد العاملين، بنحو 3.9 نقطة مقارنة بالشهر عينه من عام 2019 لتسجل 31 في المئة.

وتراجعت نسبة العمالة غير القانونية خارج قطاع الزراعة بنحو 3.6 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 لتسجل 19.9 في المئة.

وعلى صعيد الفئة العمرية بين 15 و64 عاما، تراجعت معدلات البطالة بنحو 0.7 نقطة مقارنة بالفترة عينها من عام 2019 لتسجل 13 في المئة، كما تراجعت نسبة البطالة خارج قطاع الزراعة بنحو 0.9 نقطة لتسجل 14.9 في المئة.

وفيما يخص نسبة التوظيف في الفئة العمرية نفسها، تراجعت بنحو نقطتين لتسجل 48.5 في المئة، كما تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة بنحو 2.9 نقطة لتسجل 55.7 في المئة.

وفيما يخص فئة الشباب، التي تضم الفئة العمرية بين 15 و24 عاما، تراجعت نسبة البطالة بنحو 0.4 نقطة لتسجل 24.9 في المئة، كما تراجعت نسبة التوظيف بنحو 2.2 نقطة لتسجل 30.6 في المئة.

وخلال الفترة عينها تراجعت نسبة الانضمام للقوى العاملة بنحو ثلاث نقاط لتسجل 40.8 في المئة.

هذا وارتفعت معدلات الأشخاص غير المدرجين في صفوف الدارسين ولا صفوف العاملين بنحو 1.6 نقطة لتسجل 27.6 في المئة.