أنقرة (زمان التركية) – شارك السفير الأمريكي السابق لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، على قناة الصحفي التركي، إبراهيم حسكول أوغلو، بموقع يوتيوب.

وخلال مشاركته بقناة الصحفي التركي، أجاب جيفري على سؤال حول الاختلاف بين إدارة ترامب وإدارة بايدن فيما يخص تركيا بقوله: “إن عقوبات إدارة ترامب على تركيا ستتواصل في ظل إدارة بايدن نظرا لتخوف إدارة بايدن بالقدر نفسه من قضية منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400”.

وذكر جيفري وجود عديدًا من المشاكل العالقة بين أنقرة وواشنطن، إلا أنه أكد أن أزمة منظومة الدفاع الروسية بين البلدين لا يمكن مقارنتها بأي مشكلة أخرى.

ومع أن جيفري امتدح السياسة الخارجية لتركيا بشكل عام لكنه استدرك قائلا: “لكنكم أغفلتم شيئًا في منظومة إس 400. لا يمكنكم مقارنتها بأي مشكلة أو أزمة أخرى تعرضتم لها طوال كل هذه السنوات. شراء تركيا لصواريخ روسية أمر يتعلق بشتى مشاكلها التحالفية وكذلك بمقاتلات إف 35 التي تعد أضخم مبادرة عسكرية أمريكية على الإطلاق”.