أنقرة (زمان التركية) – بات نادي باشاق شهير ميديبول أول نادٍ يحجز مقعده في نصف نهائي كأس تركيا بعد فوزه على منافسه فنربخشة بهدفين مقابل هدف في مواجهات ربع النهائي. ومن المقرر أن يلتقي باشاق شهير ميديبول في نصف النهائي بمن سيفوز في المباراة التي ستقام بين فريقي بشكتاش وقونيا سبور.

وخلال المواجهة الصعبة التي جمعت بين فنربخشة وباشاق شهير ميديبول على ملعب “أولكر” انتهى الوقت الأساسي للمباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.

وخلال الوقت الإضافي، تمكن نادي باشاق شهير ميديبول من اقتناص هدف الفوز ليصبح أول نادٍ يتأهل لنصف نهائي كأس تركيا.

شهدت الدقيقة الثانية والأربعون من الشوط الأول أول أهداف المباراة عبر لاعب نادي باشاق شهير ميديبول، جونيوز فرنانديس، في حين سجل لاعب فنربخشة، أنر فالنسيا، هدف التعادل في الدقيقة الثانية والسبعين.

وفي الدقيقة السادسة والتسعين من الوقت الإضافي أهدى لاعب باشاق شهير ميديبول، جول براندسن، ناديه هدف الفوز.

وكان نادي فنربخشة قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعدما حصل لاعبه ليموس على بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وشارك النجم العالمي ولاعب فنربخشة مسعود أوزيل بالمباراة في بداية الشوط الثاني.

هذا وحصل المدرب المساعد لنادي فنربخشة فولكان دميرال على بطاقة صفراء في ختام الوقت الإضافي.