أنقرة (زمان التركية) – تجذب قرية “بينارباشي” في بلدة “بايراميتش” في ولاية تشاناق قلعة التركية، الانتباه بثراء موارد المياه الجوفية، حيث تشبه مدينة البندقية الإيطالية في مظهرها.



“بينارباشي”، التي تقع على سفوح جبال “قاز” المعروفة، تفاجئ كل من يراها بغنى الموارد المائية الجوفية. مع حلول فصل الشتاء، تتدفق مياه الينابيع من أساسات المنازل والحدائق والشوارع وحتى ملعب كرة القدم في القرية.

تشبه القرية التي يبلغ عدد سكانها 400 نسمة، والتي تغطيها ينابيع جوفية، مدينة البندقية الإيطالية في مظهرها. يقول الذين يعيشون فيها إن هذه الظاهرة الطبيعية تتكرر كل شهر يناير عندما تكون المياه وفيرة.



وقال رئيس القرية، خيرالله أوزكان: “جزء من القرية مغمور بالمياه. ملعبنا الرياضي، وطرقنا، كلنا في الماء الآن. لهذا السبب، طرقنا معطلة. هكذا نكون عندما يأتي الشتاء. نحن نحب هذا الوضع. تتشكل مناظر طبيعية جميلة. نحن على استعداد للقيام بذلك. طالما لدينا الكثير من الماء”.

يوجد أيضًا مصدر للمياه الجوفية تحت منزل عائشة تينار البالغة من العمر 83 عامًا، والتي تعيش بمفردها في قرية بينارباشي.



قالت تينار، التي يمتلئ منزلها وحديقتها بالماء باستمرار خلال أشهر الشتاء: “غمر المنزل مرة أخرى بعد هطول الأمطار الأخيرة. إنه ينبع من أسفل الجدران، والبيت مملوء بالماء من البداية إلى النهاية. فالماء يتدفق باستمرار ليلا ونهارا”.