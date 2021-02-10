أنقرة (زمان التركية) – كشفت الإحصاءات أن الأتراك يفضلون اسم “يوسف” للمواليد الذكور و”زينب” للمواليد البنات.

خلال عام 2020 ولد 1 مليون و91 ألف و143 طفلا في تركيا، وذلك وفقا لبيانات المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة التركية.

وأضافت المديرية أن 559 ألفا و753 من هؤلاء الأطفال “ذكور” و531 ألفا و390 “إناث”.

وكان يوسف هو الاسم الأكثر تفضيلاً بين الأطفال الذكور، حيث أطلق على 7540 طفلا، تبعه اسم يوسف ومعراج بـ6 آلاف و236 وأيمن بـ6 آلاف و222 طفلاً.

وفيما يتعلق بالإناث، أصبح “زينب” هو الاسم المفضل بعدد 11 ألفًا و179 طفلة، ثم جاء في الترتيب اسم “أليف” بعدد 7 آلاف و316 طفلة، تلاه اسم “دفنة” بعدد 6 آلاف و335 طفلة.

وبحسب المعلومات المستخلصة من أرشيف الصحافة الرقمية، فإن وسائل الإعلام المختلفة نشرت في 47 ألفًا و35 خبرًا في 2020 حول الإحصاءات المتعلقة بالسكان، و8 آلاف 873 خبرًا عن المواليد الجدد.