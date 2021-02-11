أنقرة (زمان التركية) – نجح فريق ألانيا سبور في هزيمة نظيره جالطة سراي بنتيجة 2/3 ضمن مباريات الدور ربع النهائي في كأس تركيا، وبالتالي تم إقصاؤه من الكأس.

وسجل الهدف الأول لألانيا سبور خوما بابكر في الدقيقة الـ30، ثم جاء الهدف الثاني بقدم صالح أوتشان في الدقيقة الـ41.

ثم عاد خوما بابكر ليسجل هدفه الثاني لنفسه والثالث لفريقه لألانيا سبور في الدقيقة الـ48 من عمر المباراة.

أما هدفا جالطة سراي فسجلهما مصطفى محمد في الدقيقة الـ83، وجيدسون فرنانديز في الدقيقة الـ94.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه كل ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا من جالطة سراي، وفاتح أكسوي من آلانيا سبور.

وشهدت المباراة إضاعة مصطفى محمد العديد من الأهداف المحققة، والفرص الخطيرة، والتي كانت أبرزها في الدقيقة الـ32 بتسديدة يسارية مرت بجوار المرمى، والدقيقة الـ64 عندما سدد صاروخية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم، وفي الدقيقة الـ86 من رأسية تصدى لها حارس ألانيا سبور.

وهكذا فشل جالطة سراي في المباراة التي شهدها إستاد تورك تليكوم أرينا في تحقيق رغبته في استعادة اللقب الذي ظفر به لآخر مرة في عام 2019.

ويعد جالطة سراي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس بواقع 18 مرة بفارق تسعة ألقاب عن أقرب ملاحقيه بيشكتاش وطرابزون سبور.