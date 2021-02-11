أنقرة (زمان التركية) – يستعد مسلسل الحفرة، الذي أثارت الحلقة الماضية منه ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى توديع عشاقه بعد أربعة مواسم.

وكشف الممثل ريزا كوجا أوغلو، الذي يجسد شخصية عليشو بالمسلسل، أن طاقم المسلسل يقوم حاليا بتصوير الحلقات الثلاث عشر الأخيرة من المسلسل. وبهذا ينتهي الجدل المثار حول موعد انتهاء المسلسل بعدما زعم البعض أن المسلسل سيعرض آخر حلقاته في مايو.

وأضاف كوجا أوغلو أن هذا الموسم هو الأخير وأن المسلسل سينتهي بنهايته قائلا: “اتجهنا إلى إجراء تعديلات في نص السيناريو وكأنه مسلسل جديد. جميعنا مستمتعون ومتحمسون”.

وبحسب تصريحات كوجا أوغلو هذه، فإن المسلسل الشهير سينتهي منتصف شهر مايو وقبيل عيد الفطر المبارك، بينما تشير التكهنات إلى احتمالية انتهاء المسلسل بنهاية شهر مايو أو مطلع شهر يونيو/ حزيران.

جدير بالذكر أن أبطال المسلسل كانوا قد أعلنوا خلال بث مباشر سابق أن المسلسل سينتهي عند الحلقة 125.

هذا وتوضح تصريحات كوجا ريزا أن المسلسل سينتهي عند الحلقة 128.