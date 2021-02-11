أنقرة (زمان التركية) – بادر شخص قدم نفسه على أنه صديق مليح بولو، رئيس جامعة البسفور المعين بقرار رئاسي، بتقديم الحلوى للطلاب في محاولة منه لاكتساب ودهم.

وتوجه الشخص إلى الطلاب المحتجين أمام مبنى رئاسة الجامعة حاملا بيده علبة من الشوكولاتة وقام بتقديمها للطلاب إلا رفضوا هذه الحلوى وسلطوا الضوء على زملائهم المعتقلين أثناء التظاهرات الاحتجاجية.

من جانبهم نشر طلاب الجامعة تلك اللقطات عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم “البسفور تقاوم” وعلقوا عليها قائلين: “الشخص الذي قدم نفسه على أنه صديق مليح بولو حاول منح الشوكولاتة إلى الطلاب. أي وقاحة هذه وأعداد زملائنا المعتقلين اليوم ارتفعت إلى 11؟ لا نريد الشوكولاتة بل نريد زملائنا وسنستردهم بكفاحنا”.