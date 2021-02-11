أنقرة (زمان التركية) – هدد اليوتيوبر التركي إمرة كايرلي، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الطلاب المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية بجامعة البوسفور، من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا كايرلي، مؤسس ورئيس تحرير بوابة (Bihavadis) وعضو وقف الشباب التركي التابع لنجل أردوغان، إلى العنف والأعمال الاستفزازية بحق الطلاب المحتجين خلال مقاله ومنشوراته التي يشاركها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقاله الأخير على منصة “بي حوادث”، طالب كايرلي السلطات بفصل الطلاب المحتجين، ومنعهم من تولي مناصب حكومية، ومصادرة أملاكهم وحساباتهم المصرفية، واعتقالهم خلال اليوم نفسه.

وخلال منشور استفزازي آخر، دعا كايرلي إلى التضامن مع رجال الشرطة و”قطع الأيدي والألسنة التي تتطاول عليهم”.

صور تذكارية مع وزير الداخلية

هذا ويتضمن حساب كايرلي على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمعه مع وزير الداخلية، سليمان صويلو، بجانب صور وفيديوهات أخرى له وهو يحمل السلاح.